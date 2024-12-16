Chido Kasırgası koca şehri yuttu: Yüzlerce kişinin ölümünden endişe ediliyor

Gensoru önergesi ile düşürülen ancak yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmayı sürdürecek Michel Barnier hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun, bugün Mayotte’ye ziyaret gerçekleştirmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanlıklar arası bir kriz masası oluşturması bekleniyor.