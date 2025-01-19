Cibaliye'ye dönen Filistinliler geride İsrail'in bıraktığı yıkımla karşılaştı

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Filistinliler de Cibaliye Mülteci Kampı'na dönmeye başladı. Ancak Filistinliler, 471 gün boyunca soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in bıraktığı yıkımla karşılaştı. Filistinlilerin geri dönüş yolculuğu ve karşılaştıkları yıkım ise objektiflere yansıdı; yaşanılan acılara ışık tuttu.

1 /25 Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım saldırılarında 46 bin 645 Filistinli hayatını kaybetti.

2 /25 On binlerce Filistinliyi şehit eden İsrail'in saldırıları şehirleri de enkaza çevirdi.

3 /25 471 günün ardından ilan edilen ateşkes bugün hayata geçti ve yerinden edilen Filistinliler de evlerine dönmeye başladı.

4 /25 Ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesine yaşanan dönüş ve bölgede oluşan yıkım görüntülendi.

5 /25 Cibaliye Mülteci Kampı'na dönen Filistinliler, bölgede büyük yıkımla karşılaştı.

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