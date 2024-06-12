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Dünya

Danimarka'dan noodle kararı: Vatandaşa çağrı yapıldı 'Çok acı çöpe atın'

18:44 - 12/06/2024 Çarşamba
AA

Danimarka, Güney Koreli bir erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olması nedeniyle raflardan kaldırdı.

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Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresince yapılan açıklamada, markanın çok acılı ve baharatlı 3 ürünün raflardan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi. 

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Açıklamada, tek bir paketteki acı biber bileşeni olan kapsaisinin, kişide akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede "yüksek" olduğu belirtildi.

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Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ürünlerin çocuklar için de son derece zararlı olduğu vurgulandı.

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Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Danimarka halkının "baharatlı" yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri "zehirli" olarak tanımladığı iddia edildi.

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Bu arada, Danimarka'da daha önce bu ürünlere bağlı bir zehirlenme vakası yaşanmadığı kaydedildi.

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#Danimarka
#Noodle
#Erişte
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