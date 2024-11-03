'Demokrasinin beşiği' ABD'de seçim hazırlığı: Firmalar yağmaya karşı dükkanlarına tahta çakıyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkedeki işletmeler ve kamu kurumları seçim sonuçları sonrası halkın sokağa döküleceği endişesiyle, olası yağmalara karşı önlem almaya başladı. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Demokratların adayı Kamala Harris'in seçimi kazanması durumunda, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın bu sonuçları kabul etmeyeceğini ve sokağı işaret edeceğini söyledi.
Amerikalılar, 5 Kasım Salı günü hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasında tercih yapacak hem de yasaların çıkarılmasında kilit rol oynayan ABD Kongresinin iki kanadı Senatonun 34 sandalyesi ile 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek.
"Trump kazanamazsa sonucu kabul etmez"
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini Demokrat partinin adayı Kamala Harris'in kazanması durumunda, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın bu sonuçları kabul etmeyeceğini söyledi.
Bu da olası bir sokak hareketinin yaşanabileceğini gösteriyor.
Ülkedeki işletmeler de seçim sonuçları sonrası halkın sokağa döküleceğini düşünüp, olası yağmalara karşı önlem almaya başladı. (Bir McDonald's şubesinin aldığı önlem - Fotolar: AFP)