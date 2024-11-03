'Demokrasinin beşiği' ABD'de seçim hazırlığı: Firmalar yağmaya karşı dükkanlarına tahta çakıyor

Amerikalılar, 5 Kasım Salı günü hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasında tercih yapacak hem de yasaların çıkarılmasında kilit rol oynayan ABD Kongresinin iki kanadı Senatonun 34 sandalyesi ile 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek.