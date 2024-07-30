Devlet başkanını kızdıran evlenme teklifi: Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülkenin güneyinde ölümcül bir sel felaketi yaşanırken "utanç verici derecede gösterişli" bir evlilik teklifi düzenleyen yeğeninin nişanlısını hapse attı. Evlilik teklifinin gerçekleştirilmesi için hükümetin helikopterinin kullanılması büyük tepki toplarken, Caparov, kriz anında böyle lüks bir etkinliği desteklemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Kırgızistan Devlet Başkanı Caparov, Aftandil Sabyrbekov'un, güzellik kraliçesi olan yeğeni Lazzat Nurgozhoeva'a yaptığı evlilik teklifinde hükümete ait helikopteri kullanmasına öfkelendi.
Havai fişekler eşliğinde evlilik teklifi
Gösterişli evlenme teklifinin videosunda, beyazlar giymiş genç çiftin Kırgız Acil Durumlar Bakanlığı'na ait üç helikopterden biriyle dağ yamacındaki bir yere uçtuğu görülüyor.
Helikopterden alkışlar içerisinde inen çift, ele ele patika bir yolda yürüdükten sonra çiçeklerden yapılmış dev bir kalbin önünde buluşuyor ve bu sırada arka planda havai fişekler patlıyor.
2020 yılında "Kırgızistan Güzeli" seçilen, Devlet Başkanı Caparov'un 23 yaşındaki yeğeni Lazzat Nurgozhoeva evlenme teklifine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve adeta kıyamet koptu.
Görüntüler Devlet Başkanını çileden çıkardı
Kısa sürede viral hale gelen video, Caporov'u çileden çıkardı.
Yerel medyaya verdiği bir röportajda "Yeğenim için halktan özür diliyorum" diyen devlet başkanı, Sabyrbekov'un yeğenini sevmediğini ve onunla sadece kendine siyasi destek sağlamak ve yasadışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla evlenmek istediğini söyledi.
Sabyrbekov'un kamuoyu önüne çıkıp özür dilememesi Caparov'un sabrını taşırdı ve iki hafta sonra yeğeninin nişanlısının tutuklanmasını emretti.
Yerel medyada yer alan haberlerde Sabyrbekov'un uyuşturucu ile bağlantılı suçlar nedeni ile tutuklandığı belirtildi.
Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişinin öldüğü ve 4 bin 551 evin hasar gördüğü bildirildi.Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında ülkede meydana gelen sellerin etkilerine ilişkin bilgi verdi.
Bu yılın ilk yarısında Kırgızistan genelinde 80 sel meydana geldiğini belirten Mambetov, "Sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü, 4 bin 551 ev hasar gördü, 76 ev yıkıldı. Ayrıca 68 kamu binası, 404 kilometre iç yol, 568 hektar arazi, 69 köprü, 87 otomobil hasar gördü" dedi.
Mambetov, yıl başından bu yana Bakanlığın 56 uyarı bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, doğal afetlerden kaynaklanan maddi zararın 13 milyon dolar olduğunu aktardı.
Ülkede tahliye ve boşaltma kararı alınan bölgelerde 3 bin 888 ailenin yaşadığını belirten Mambetov, bu ailelerin devlet tarafından yapılacak desteğe rağmen göç etmediklerini kaydetti.