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Devrilen rejimin Halep güvenlik birimindeki işkence aletleri görüntülendi

Devrilen rejimin Halep güvenlik birimindeki işkence aletleri görüntülendi

11:5421/12/2024, Cumartesi
AA
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Suriye'de çöken Baas rejiminin Siyasi Güvenlik Servisinin Halep'teki şubesinde işkencede kullanılan aletleri görüntülendi. Hücrelerde kaydedilen yemek ve içecek kalıntılarından burada yakın zamanda çok sayıda kişinin kaldığı, yerdeki battaniyelerden ise bu kişilerin sıkışık halde yerde uydukları anlaşılıyor.

Suriye'de çöken Baas rejiminin Siyasi Güvenlik Servisinin Halep'teki şubesinde işkencede kullanılan aletleri görüntülendi.

Çöken rejimin Siyasi Güvenlik Servisinin Halep'teki şubesinin kapalı kapılar arkasındaki işkence izlerini ve insanlık dışı şartları görüntüleyerek belgeledi.


Kapılarında tutsakların isimleri ve tarihlerin kazılı olduğu çok sayıda tekli hücre ve koğuşların bulunduğu şubede, işkence aletleri dikkati çekti. 

Fiziksel işkencelerde kullanılan kırbaç, göz bantları, teker lastiği ve tavana asılı zincirli kelepçeler görüntülere yansıdı.

Şubede güvenlik görevlilerince kullanılan evrak kayıt odalarında, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiye ait biyometrik fotoğrafı kaydetti.

Hücrelerde kaydedilen yemek ve içecek kalıntılarından burada yakın zamanda çok sayıda kişinin kaldığı, yerdeki battaniyelerden ise bu kişilerin sıkışık halde yerde uydukları anlaşılıyor.

#Suriye
#Baas
#Halep

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