Dünya tarihine damga vurdular: İşte 2024'ün en önemli 10 keşfi

Dünyanın en önemli arkeolojik keşifleri sıralandı. İşte 'Altın Şaman'dan "Maya Hükümdarının Mezarı"na; "Dinazor Vadisi"nden "Cloggs Mağarasındaki buluntular"a kadar birçok olaya tanıklık eden o efsanevi 10 keşif...
Arkeologlar, MS 350 ile 850 yılları arasında kuzey Peru'nun kıyı vadilerini kontrol eden Moche halkına ait anıtsal bir merkez olan Panamarca bölgesinde, bir Moche kraliçesi için tasarlanmış bir taht odasının ilk kanıtını keşfettiler.
Panamarca Arkeolojik Manzaraları programından arkeolog Jessica Ortiz Zevallos, Columbia Üniversitesi'nden Lisa Trever ve Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nden Michele Koons liderliğindeki bir ekip, büyük sütunlu bir salonda çalışırken, güçlü bir kadını vurgulayan dört sahneyi tasvir eden canlı mavi, kırmızı ve sarı renklerle yapılmış son derece iyi korunmuş duvar resimleri ortaya çıkardı.
Alman kıyılarından yaklaşık altı mil uzakta Baltık Denizi'nin tabanında yaklaşık 70 fit su altında yatan ve yarım milden fazla uzanan bir taş duvar, Avrupa'da avcılık için inşa edilmiş bilinen en eski yapı gibi görünüyor. Duvar üç fit yüksekliğe kadar uzanıyor ve büyük çoğunluğu tek bir kişi tarafından taşınıp yerine yerleştirilebilecek kadar küçük olan 1.600'den fazla taştan oluşuyor. Rostock Üniversitesi'nden arkeolog Marcel Bradtmöller, "En olası hipotez, insan yapımı olduğudur" diyor.
8.500 yıl öncesine kadar, alan sular altında kalana kadar, duvar bir gölün veya bataklığın kuzey kenarına yakın bir şekilde paraleldi. Bu, araştırmacıları büyük toynaklıların avcıların pusuda beklediği duvar ile göl arasındaki dar alana sürüldüğünü ve burada kolayca avlanabildiklerini öne sürmeye yöneltti. Yapının, bölgede yaşayan tek büyük toynaklı türü olan Avrasya ren geyiğinin ormanlar bölgeyi giderek daha fazla kapladıkça kuzeye doğru hareket ettiği Mezolitik dönemde, en az 10.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor.
2019 yılında Milano Üniversitesi'nden Mısır bilimci Patrizia Piacentini, Güney Mısır'daki gelişen antik sınır şehri Asvan'ın dışındaki bir alanda çalışmaya başladı. İlk sezonlarında, Piacentini'nin ekibi, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ile işbirliği yaparak, antik çağda yağmalanmış olan Nil kıyısındaki bir tepeye oyulmuş birkaç mezar fark etti. Piacentini daha yakından incelediğinde, sarı kumdaki koyu lekelerin kerpiç varlığını açıkça gösterdiğini gördü. "Burada deneyelim," dedi. "Bence bir mezar var." Gerçekten de MÖ 2. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar uzanan 46 erkek, kadın ve çocuğun kalıntılarının yanı sıra heykelcikler ve mumyalanmış insanları kaplamak için kullanılan alçı ve keten katmanları gibi eserlerin bulunduğu devasa bir mezar vardı.
Bu bireysel buluntular, ekibin sonunda 25 dönümden fazla bir alanı kapladığını belirlediği, daha önce bilinmeyen muazzam bir nekropolün resmini oluşturmaya başladı. Piacentini, "Aswan'daki Greko-Romen dönemindeki insanların bir yere gömülmesi gerektiğini biliyorduk, ancak nereye gömüleceğini bilmiyorduk," diyor. "Şimdi biliyoruz." dedi. Nekropolün Mısır'da benzersiz olduğu ancak 2024 yılında anlaşıldı. Mısır nekropolleri genellikle uzun bir süre boyunca çok sayıda gömüye yer açmak için iki veya üç seviyede inşa edilirken, Asvan nekropolünü inşa edenler onu en az 10 seviyeyle donattılar. Nekropol, binlerce insanın kalıntılarını içeren 400'den fazla mezarı içeriyor. Ekip, en üst seviyelerin MÖ 2. yüzyılda Mısır ordusunun şefi de dahil olmak üzere zengin insanlara ayrılmış olduğunu, 2024'te keşfedilen alt seviyelerin ise orta sınıf üyelerini gömmek için kullanıldığını öğrendi. Piacentini, "Bu insanların kim olduğunu ve nekropolün nasıl organize edildiğini anlamak istiyoruz" diyor. Birçok büyük keşif gibi, bu soruların cevapları da geçmiş ve gelecekteki çalışmaların kümülatif sonucu olacak.
Yaklaşık 140 milyon yıl önce , Erken Kretase döneminde, dinozorlar kuzeydoğu Brezilya'da dolaşarak bölgeye popüler adını veren fosilleşmiş ayak izleri bıraktılar - Dinozor Vadisi. Yerel sakinler ve araştırmacılar, Serrote do Letreiro bölgesindeki teropod, sauropod ve iguanodontian dinozorlarının izlerini en az bir yüzyıldır biliyorlardı. Ancak şimdiye kadar bilim insanları, antik sanatçıların 9.000 ila 3.000 yıl önce aynı kumtaşı çıkıntılarına kazıdığı geometrik tasarımlara sahip petrogliflere pek dikkat etmediler. Bazı durumlarda, tasarımlar dinozor izlerinden sadece birkaç santim uzaktaydı. Brezilya Ulusal Tarihi ve Sanatsal Miras Enstitüsü'ne bağlı Ulusal Arkeoloji Merkezi'nden arkeolog Leonardo Troiano liderliğindeki arkeolog ve paleontologlardan oluşan disiplinlerarası bir ekip, geleneksel arazi araştırma yöntemlerinin yanı sıra drone fotoğrafçılığını da kullanarak 16 bin metrekarelik bir alanda 50'den fazla petroglifi tanımladı ve belgeledi.
Çapları bir inçten daha küçükten bir ayağa kadar değişen petroglifler, dik çizgilerle bölünmüş daireler, yıldızlara ve yılan benzeri kıvrımlara benzeyen şekiller ve hayvan ayak izlerine benzeyen belirgin üç parmaklı izler içeriyor. Benzer motifler, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki en az 150 başka kaya sanatı alanında bulundu, ancak hiçbiri dinozor izlerinin yakınında görünmüyor. "Bu toplumları temelde sadece kaya sanatı kayıtlarından tanıyoruz" diyor. "Etrafta dolaşıyorlardı, bu yüzden muhtemelen avcı-toplayıcı olduklarını çıkarabiliriz." Tasarımların anlamı belirsizliğini korusa da Troiano, bunların yerleştirilmesinin rastgele olmadığına inanıyor. "Bu alan çok önemli çünkü Yerli halkın paleontolojik kayıtlardan haberdar olduğunu ve bunun onlar için bir anlam ifade ettiğini kanıtlayan maddi kanıtlar var," diyor. "Onlar için sembolik görsel kodlarını bu dinozor ayak izlerinin hemen yanına yerleştirmeleri yeterince önemliydi."
Sibirya'nın ücra bir bölgesinde yapılan bir keşif, İskitlerin bir zamanlar belirsiz olan kökenlerinin daha önce düşünülenden çok daha doğuda yattığına dair kanıtlar ortaya koydu. İskitler, at merkezli kültürleri MÖ 900 ila 200 yılları arasında Avrasya Bozkırı'nda ve Doğu Avrupa'da gelişen göçebe savaşçılar olarak bilinirler. MÖ 5. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi Herodot, İskitlerin kraliyet cenazelerinden sonra uyguladıkları, bilginlerin "hayalet biniciler" olarak adlandırdığı hem erkeklerin hem de atların kurban edildiği ve hükümdarın mezar höyüğünün tepesine yerleştirildiği bir ritüeli anlatır.
Güney Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'ndeki bir alanda kazı yapan, Max Planck Jeoantropoloji Enstitüsü'nden Gino Caspari ve Rus Bilimler Akademisi'nden Timur Sadykov ve Jegor Blochin'in de aralarında bulunduğu bir arkeolog ekibi, MÖ 9. yüzyıl sonlarına ait Tunnug 1 olarak bilinen bir höyüğün tepesinde parçalanmış insan ve hayvan kalıntıları ortaya çıkardı. Kalıntıların birkaç kişiye ve hepsinin içine gömülmüş seçkin bir kişiyi onurlandırmak için kurban edildiğine inandıkları 18 ata ait olduğunu belirlediler. Caspari'ye göre bu sahne, Herodot'un anlattığı ritüeli yansıtıyor. "Yunanlıların bildiği topraklardan uzaklaştıkça, anlatılar daha fantastik ve vahşi hale geliyor" diyor. "Bu nedenle, bu kadar doğuda antik bir metnin bu kadar doğru bir yansımasını bulmamız biraz şaşırtıcı."
Roma imparatoru Augustus'un ( MÖ 27 - MS 14) yönetimi altında İspanya'nın ön saflarında görev yapmış yüksek rütbeli bir askere ait olduğu düşünülen süslü bir mezar Pompeii'de keşfedildi. Yer seviyesinin yaklaşık 30 fit altında, scola mezarı olarak bilinen yarım daire biçimli bir kompleks ortaya çıkardılar ve bunlardan sadece sekiz tanesi bulundu. Bu mezarlar, her iki ucunda oyulmuş aslan ayakları olan taş banklara benziyordu ve sadece en önemli Pompei'lilerin küplerini tutmak için ayrılmıştı.
Bankın arkalığına oyulmuş bir yazıt, mezarın şehir meclisinin emriyle Numerius Agrestinus Equitius Pulcher adlı bir adama adandığını gösteriyor. Metinde Numerius'un kazandığı görevler listeleniyor; bunlar arasında askeri tribün, ordu mühendisleri valisi ve şehrin en yüksek seçilmiş makamı olan Pompeii duumvirliği bulunuyor. Ancak arkeologlar, Numerius'un daha önce bilinmeyen bir pozisyon olan Autrigones valisi görevine şaşırdılar. Autrigones, Cantabria Savaşları ( MÖ 29-19 ) sırasında Augustus tarafından fethedilen İspanya'nın Cantabria bölgesinden bir Keltiber kabilesiydi.
Bilim adamları, Numerius'un savaş sırasında veya sonrasında Cantabria'yı denetleme sorumluluğu verilen önemli bir askeri lider olduğuna inanıyor. Scappaticcio, "Son zamanlarda keşfedilen cenaze yazıtı, sonunda Kantabrialıları denetleyen bir valinin kanıtını sağlıyor" diyor. "Yazıtın kısalığı, rol hakkında çok fazla şeyi belirsiz bıraksa da, Numerius Agrestinus'un İspanya'da önemli bir Augustan siyasi makamında bulunduğunu doğruluyor ve bu keşif, Roma eyalet yönetiminin yeterince araştırılmamış bir yönüne ışık tutuyor."
Mayıs 1845'te Kaptan John Franklin önderliğinde İngiltere'den yola çıkan HMS Erebus ve HMS Terror gemilerindeki 134 adam, Atlantik'ten Pasifik'e kadar Kuzey Amerika'nın tepesinden bir deniz rotası çizmelerine yardımcı olacak görünüşte bol miktarda erzak ve son teknoloji ekipmanla donatılmıştı; bu efsanevi Kuzeybatı Geçidi, Avrupalı kaşiflerin üç yüzyıldan fazla bir süredir gözünden kaçmıştı. Ancak Franklin Seferi, iddialı hedefine ulaşmaktan çok uzaktı ve tarihin en felaketli Arktik girişimi olarak tarihe geçecekti. Tek bir adam bile sağ kurtulamadı. Yaklaşık iki yüzyıl sonra, araştırmacılar seferin son günlerine dair tüyler ürpertici yeni ayrıntılar ortaya çıkardı.
Keşif gezisinin son yazılı kaydı, 25 Nisan 1848'de Erebus'tan Kaptan James Fitzjames tarafından kaleme alınmış olup, Kanada Arktik'indeki Kral William Adası'ndaki Victory Point yakınlarında bırakılmıştır. Fitzjames, Erebus ve Terror'un buzda sıkışıp terk edildiğini, Franklin'in bir önceki yıl hayatını kaybettiğini ve sekiz subay ile 15 mürettebat üyesinin daha öldüğünü bildirmişti.
1990'ların başında arkeologlar, Victory Point'in yaklaşık 50 mil güneyindeki Kral William Adası'ndaki bir alanda, 13 keşif gezisi üyesinin kalıntılarını keşfetmişlerdir. Koşulların ne kadar kötü hale gelmiş olabileceğinin bir göstergesi olarak, bu kişilerden dördüne ait kemiklerde, vücutlarının parçalandığını gösteren kesik izleri bulmuşlardır.
Orta Panama'daki El Cano Arkeoloji Parkı'nda arkeologlar, altın süslemelerle kaplı ve yüzü aşağı bakacak şekilde gömülmüş, çok sayıda altın heykelcik ve sekiz altın göğüs zırhı ve geyik kemiklerinden yapılmış tüplerin bulunduğu 1.250 yıllık bir mezar ortaya çıkardılar. El Cano nekropolü, Panama'nın Rio Grande kıyısına MS sekizinci ve on birinci yüzyıllar arasında Coclé halkı tarafından inşa edildi.
Arkeolog ve proje direktörü Julia Mayo, başlangıçta tüplerin flüt olduğuna inandı, ancak daha yakından incelediğinde bunların, Coclé halkının ritüeller sırasında yanan şifalı bitkilerden çıkan dumanı solumak ve dışarı vermek için kullandığı şifa tüpleri olarak bilinen tüpler olduğunu belirledi.
Kuzeydoğu Guatemala'nın Belize ve Meksika sınırına yakın yoğun yağmur ormanlarında bulunan az bilinen Chochkitam şehri, arkeologlar tarafından en son yaklaşık 100 yıl önce fotoğraflandı. 2024'te Tulane Üniversitesi'nden arkeolog Francisco Estrada-Belli bölgeye geri döndü ve küçük bir piramit keşfetti.
Yağmacılar piramidi defalarca yağmalamıştı, ancak ulaştıkları son katmanın hemen altında Estrada-Belli molozla dolu çökmüş bir mezar odası ortaya çıkardı. Tabut şeklindeki odanın içinde, ekibi bir Maya hükümdarına ait kısmi bir iskelet, parçalanmış bir yeşim mozaik maskesi ve Maya glifleriyle yazılmış insan kemikleri ortaya çıkardı. Odanın dışında kırık bir kraliyet steli buldular.
Araştırmacılar, Avustralya'daki Cloggs Mağarası'nda ortaya çıkarılan, görünüşte sıradan bir çift çubuğun, 10.000 yıldan fazla bir süre önce dünyanın en uzun süredir aralıksız uygulanan ritüelinin merkezinde yer alan büyüleri yapmak için kullanıldığını keşfetti. GunaiKurnai Yaşlı Russell Mullett ve Monash Üniversitesi'nden arkeolog Bruno David liderliğindeki bir ekip, mağaranın derinliklerinde her birinde hafifçe yakılmış, hayvansal yağla kaplı kesilmiş çubukların bulunduğu iki minyatür şömine keşfetti. Bu, en az 12.000 yıl öncesine dayanan bir ritüel uygulamasının kanıtıydı.
Cloggs Mağarası'ndaki iki minyatür ocaktan alınan çubukların ve kömürün radyokarbon tarihlemesi, bir şöminenin yaklaşık 12.000 yıl önce, diğerinin ise yaklaşık 10.000 yıl önce kullanıldığını gösterdi. Hem ocakların hem de çubukların düzenlemesi, GunaiKurnai ritüelinin etnografik açıklamalarıyla mükemmel bir şekilde uyuşuyor ve mulla-mullung'un ritüel bilgisini yaklaşık 500 nesil boyunca aktardığını ve bunun modern çağa değişmeden ulaşan bilinen tek Buz Devri ritüeli olduğunu gösteriyor.