Dünya tarihine damga vurdular: İşte 2024'ün en önemli 10 keşfi

Bu bireysel buluntular, ekibin sonunda 25 dönümden fazla bir alanı kapladığını belirlediği, daha önce bilinmeyen muazzam bir nekropolün resmini oluşturmaya başladı. Piacentini, "Aswan'daki Greko-Romen dönemindeki insanların bir yere gömülmesi gerektiğini biliyorduk, ancak nereye gömüleceğini bilmiyorduk," diyor. "Şimdi biliyoruz." dedi. Nekropolün Mısır'da benzersiz olduğu ancak 2024 yılında anlaşıldı. Mısır nekropolleri genellikle uzun bir süre boyunca çok sayıda gömüye yer açmak için iki veya üç seviyede inşa edilirken, Asvan nekropolünü inşa edenler onu en az 10 seviyeyle donattılar. Nekropol, binlerce insanın kalıntılarını içeren 400'den fazla mezarı içeriyor. Ekip, en üst seviyelerin MÖ 2. yüzyılda Mısır ordusunun şefi de dahil olmak üzere zengin insanlara ayrılmış olduğunu, 2024'te keşfedilen alt seviyelerin ise orta sınıf üyelerini gömmek için kullanıldığını öğrendi. Piacentini, "Bu insanların kim olduğunu ve nekropolün nasıl organize edildiğini anlamak istiyoruz" diyor. Birçok büyük keşif gibi, bu soruların cevapları da geçmiş ve gelecekteki çalışmaların kümülatif sonucu olacak.











