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Elon Musk'tan hükümet çalışanlarına kritik soru: Cevap vermeyen işten atılacak

Elon Musk'tan hükümet çalışanlarına kritik soru: Cevap vermeyen işten atılacak

10:2524/02/2025, Pazartesi
AA
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ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, federal hükümet personeline ilginç bir e-posta gönderdi. Musk, belirtilen süre içinde geri dönüş yapılmaması durumunda çalışanların "istifa etmiş sayılacağını" duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk, tüm federal çalışanlarına kısa süre içinde cevaplamalarını istediği bir e-posta gönderdi.

Musk, X sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda Musk, tüm federal hükümet çalışanlarına geçen hafta yaptıkları işleri beş madde ile detaylandırmalarını isteyen bir e-posta gönderildiğini duyurdu.

Pazartesiye kadar e-postaya geri dönüş yapmayan çalışanların istifa etmiş sayılacağını bildiren Musk, bu uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu kaydetti.

"Geçen hafta ne yaptın?"

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki gösterdi.


Uygulama, Trump'ın Musk'a "daha saldırgan" olmasını talep etmesinden sonra geldi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırmıştı.

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon, müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum" ifadesini kullanmıştı.


Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor" demişti.



#Elon Musk
#ABD
#DOGE
#Trump

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