En az 200 öğrenciyi tutuklatmıştı: Esed'in profesör ajanı Nahla Esa tutuklandı

Üniversite öğrencisi Tasneem Al Kadrı, "Ben Radyo ve Televizyon bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Biz 2 gün önce bu profesörü okul bahçesinde gitmesi için eylem yaptık. Bize bu Profesör için çok baskı yaptılar. Profesör Nahla Esa üniversitede bulunan yaklaşık 200 öğrenciyi devlete rapor yazarak tutuklattırdı. Bize çok eziyet ediyordu ve derslerde sürekli küfür ediyor, Esed hakkında bazı bilgiler vererek bizi tehdit ediyordu" dedi.



