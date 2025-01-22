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Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü ve kayıplar var

Endonezya'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda ölü ve kayıplar var

13:5422/01/2025, Çarşamba
AA
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Endonezya'nın Java Adası'nda toprak kayması meydana geldi. Aşırı yağışların neden olduğu, olumsuz hava koşulları ve engebeli arazinin arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.

Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişiden haber alınamıyor.



Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve toprak kaymaları meydana geldi.



Olumsuz hava koşulları ve engebeli arazinin arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.


Açıklamada, felaketten kurtulan 11 kişinin tedavisinin çevredeki hastanelerde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.


Endonezya'da ekimden marta kadar sürebilen mevsimsel yağışlar sık sık sel ve toprak kaymalarına neden olabiliyor.


Endonezya hükümeti, önceki başkent Cakarta'yı, 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.


İşte afet bölgesinden ilk görüntüler...


#sel
#toprak kayması
#Endonezya

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