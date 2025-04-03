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Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti

09:203/04/2025, Perşembe
AA
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Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağda patlamalar meydana geldiği ve yanardağın kül püskürttüğü belirtildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağda patlamalar meydana geldiği ve yanardağın kül püskürttüğü belirtildi.

Yanardağ, 3 Aralık 2023'teki ilk patlamasından bu yana toplam 416 kez patladı.

Yetkililer, yanardağ merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana giriş ve faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

#Endonezya
#Sumatra Adası
#Marapi Yanardağı

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