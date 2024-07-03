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Dünya

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

09:29 - 3/07/2024 Çarşamba
AA

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluştu. Merapi Dağı'nda, maksimum 1600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana gelmiş olup, 3. seviyedeki alarm durumu devam ediyor.

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Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluştu.

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Jeolojik Afet Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BPPTKG) tarafından yayınlanan rapora göre, deniz seviyesinden 2.968 metre yükseklikteki Merapi Dağı'nda, maksimum 1600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana gelmiş olup, 3. seviyedeki alarm durumu devam ediyor.

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Merapi Yanardağı nerede?


Son 100 yılda 60 kere patlayan bu aktif yanardağ Endonezya'da bulunmaktadır.

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400.000 yıl öncesi ile 10.000 yıl öncesi arasında oldukça aktif olduğu düşünülen Merapi yanardağı günümüzde her yıl ufak patlamalar 10-15 yılda bir ise büyük patlamalar gerçekleştirmektedir.

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Yılın 300 günü yanardağın üzerinde duman görmek mümkündür. Çok ilginçtir ki inanılmaz tehlikeli olmasına rağmen binlerce kişi bu yanardağın eteklerinde yaşamaktadır.

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Volkanik küllerin toprağı zenginleştirdiğini düşünen çiftçiler buraya halen ekin ekmektedirler. Fakat bu o kadar risklidir ki örneğin 2010 yılında yanardağ 1 ay boyunca lav püskürmüştür. 

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Bu patlama 300 kişinin ölümüne sebep olmuş ve tüm gökyüzünü dumanla kaplamıştır. 2013 Kasımında ise Merapi Yanardağı saatlerce kaynamış ve 2 km yüksekliğe kadar duman püskürtmüştür.  

#Merapi Yanardağı
#Endonezya
#Java Adası
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