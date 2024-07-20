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Dünya

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

09:57 - 20/07/2024 samedi
AA
<p>Jeolojik Afet Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BPPTKG) tarafından yayınlanan rapora göre, deniz seviyesinden 2 bin 968 metre yükseklikteki Merapi Dağı'nda, maksimum bin 600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana gelmiş olup, 3. seviyedeki alarm durumu devam ediyor.</p>
Jeolojik Afet Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BPPTKG) tarafından yayınlanan rapora göre, deniz seviyesinden 2 bin 968 metre yükseklikteki Merapi Dağı'nda, maksimum bin 600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana gelmiş olup, 3. seviyedeki alarm durumu devam ediyor.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor.

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#Endonezya
#Merapi Yanardağı
#Volkan
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