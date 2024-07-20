Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Jeolojik Afet Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BPPTKG) tarafından yayınlanan rapora göre, deniz seviyesinden 2 bin 968 metre yükseklikteki Merapi Dağı'nda, maksimum bin 600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana gelmiş olup, 3. seviyedeki alarm durumu devam ediyor.