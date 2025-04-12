Esed artıklarına uyuşturucu operasyon: İnce demirlere gizleyip sevkiyata hazır hale getirmişler

Suriye İçişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi artıklarının sık sık provokasyona kalkıştığı Lazkiye ilindeki limanda, sevkiyata hazır yaklaşık 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi. Haplar demir profillerin içine gizlenmiş ve sevkiyata hazır halde bulundu.
Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Lazkiye Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik güçleriyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, captagon hapı üreten bir depoya baskın düzenledi.
Sevkiyata hazır hale getirmişler
Operasyonda, 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilirken, haplar demir profillerin içine gizlenmiş ve sevkiyata hazır halde bulundu.