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Esed artıklarına uyuşturucu operasyon: İnce demirlere gizleyip sevkiyata hazır hale getirmişler

Esed artıklarına uyuşturucu operasyon: İnce demirlere gizleyip sevkiyata hazır hale getirmişler

18:3412/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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Suriye İçişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi artıklarının sık sık provokasyona kalkıştığı Lazkiye ilindeki limanda, sevkiyata hazır yaklaşık 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi. Haplar demir profillerin içine gizlenmiş ve sevkiyata hazır halde bulundu.

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Lazkiye Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik güçleriyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, captagon hapı üreten bir depoya baskın düzenledi.

Sevkiyata hazır hale getirmişler


Operasyonda, 4 milyona yakın captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilirken, haplar demir profillerin içine gizlenmiş ve sevkiyata hazır halde bulundu.

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