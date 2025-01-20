Eskiden Gazze'nin en yoğun caddesiydi: Ateşkesle birlikte enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Gazze'deki ateşkesin ardından Salahaddin Caddesi'nde enkaz kaldırma çalışması yapıldı.
Hamas ve terör devleti İsrail arasında varılan mutabakatın ardından Gazze'de ateşkes uygulanmaya başlandı.
İsrail'in saldırılarından önce Gazze Şeridi'nin en işlek caddelerinden olan Salahaddin Caddesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.
İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.
Gazze halkı da çalışmalara katkı sağlamak amacıyla kepçe operatörlerine yardımcı oluyor.