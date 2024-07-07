Etna yeniden uyandı: Kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

Basında çıkan haberlerde de kül bulutu dolayısıyla bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" uyarı yayınlandığı ancak şu an için Katanya Fontanarossa Havalimanı'da hava trafiğini etkileyen bir durumun olmadığı ifade edildi.





Etna Yanardağı, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği ile Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.