Eyaletteki en büyük yedinci yangın: Kaliforniya cayır cayır yanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yangın, 1416 kilometre kare alana yayıldı ve eyalet tarihindeki en büyük 7'nci yangın konumuna ulaştı. Alevlerin en kısa sürede söndürülmesi için 2 bin 500 personel çalışma yürütüyor.
Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan orman yangınları, 1416 kilometre kare alana, Butte, Plumas, Shasta ve Tehama ilçelerine yayıldı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, 66 yapının yangında hasar gördüğü, yangının eyalet tarihindeki en büyük 7'nci yangın konumuna ulaştığı belirtildi.
2 bin 500 personel yangınla mücadele ediyor
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına ilişkin açıklamasında, “Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarından biri olan Park yangınının yaşandığı Butte bölgesine geri döndük. Butte ve Tehama ilçelerindeki Park yangınına müdahale ederken herkes görevinin başında. Yangından etkilenen toplulukları desteklemek için gece gündüz çalışan tüm ilk müdahale ekiplerine ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara teşekkür ederiz. 2 bin 500'den fazla personel yangını durdurmak için çalışıyor, bekleme hattında çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor” dedi.