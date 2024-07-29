Eyaletteki en büyük yedinci yangın: Kaliforniya cayır cayır yanıyor

2 bin 500 personel yangınla mücadele ediyor





Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına ilişkin açıklamasında, “Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarından biri olan Park yangınının yaşandığı Butte bölgesine geri döndük. Butte ve Tehama ilçelerindeki Park yangınına müdahale ederken herkes görevinin başında. Yangından etkilenen toplulukları desteklemek için gece gündüz çalışan tüm ilk müdahale ekiplerine ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara teşekkür ederiz. 2 bin 500'den fazla personel yangını durdurmak için çalışıyor, bekleme hattında çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor” dedi.



