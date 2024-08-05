Filistin Kızılayı Gazze'de vurulan okullardan cenaze ve yaralıları taşıdı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, “Filistin Kızılay ekipleri, İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısındaki El Nasr ve Hasan Selame okullarına düzenlediği hava saldırısında şehit olan ve yaralanan çok sayıda kişiyi taşıdı” denildi.