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Dünya

Florida'da Debby kâbusu: Kasırgayla mücadele için 3 bin ulusal muhafız göreve çağırıldı

11:13 - 7/08/2024 Wednesday
DHA

ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren Debby Kasırgası'ndan etkilenenlere destek için 3 bin ulusal muhafız göreve çağırıldı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Florida'nın kuzey merkezindeki Suwannee County'de, Muhafızların 868. Mühendis Bölüğüne bağlı askerler, fırtınanın yol açtığı sel felaketi sonrasında bölge sakinlerinin güvenli bir yere ulaşmalarına yardımcı olmak üzere kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.” denildi.

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Florida Valiliği, eyalette etkisini gösteren Debby Kasırgası'ndan etkilenen halka destek için 3 bin ulusal muhafızı göreve çağırdı.


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Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Florida Ulusal Muhafızları Debby Kasırgasından etkilenen eyalet sakinlerine yardım ediyor. Florida'nın kuzey merkezindeki Suwannee County'de, Muhafızların 868. Mühendis Bölüğüne bağlı askerler, fırtınanın yol açtığı sel felaketi sonrasında bölge sakinlerinin güvenli bir yere ulaşmalarına yardımcı olmak üzere kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Florida valisi 1 Ağustos'ta Ulusal Muhafız asker ve havacılarına Debby'ye müdahale için hazırlık yapmaları emrini verdi; 3,000'den fazla asker aktif hale getirildi” denildi.

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#Kasırga
#Florida
#ABD
#Debby Kasırgası
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