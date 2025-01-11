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Fransa'da can pazarı: İki tramvay çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Fransa'da can pazarı: İki tramvay çarpıştı, çok sayıda yaralı var

21:3311/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
AA
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Fransa'nın Strazburg kentindeki metro tünelinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Strazburg metrosunda iki tramvay, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.


Kazada yaklaşık 30 kişi yaralandı. Tramvaylardan birisi ise çarpışmanın etkisiyle raydan çıktı.


Sosyal medyadaki görüntülerde, kazaya karışan tramvaylardan dumanların yükselmesi ve insanların tramvay kapılarını açmaya çalışması yer alıyor. Ayrıca yaralıların yerde yattığı ve birçok kişinin panik içinde koşuşturduğu görülüyor.

#Fransa
#Strazburg
#Tramvay

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