Gazze’de bir bacağını kaybeden 9 yaşındaki Ratib’in protez umudu

12:5716/09/2025, Salı
AA
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki köyünden ailesiyle birlikte Deyr el-Belah’a göç eden 9 yaşındaki Ratib Mahmud Ebu Kulayk, Han Yunus’a akrabalarını ziyarete giderken İsrail hava saldırısında annesini kaybetti, kardeşleriyle birlikte yaralandı.

Karnından aldığı ağır darbe nedeniyle karaciğerinin bir bölümü alınan Ratib, geçirdiği ameliyat sonrası bir bacağını da kaybetti. 

Babası yurt dışında olan küçük çocuk, yalnızlığın ve travmanın gölgesinde yaşamını sürdürüyor. 

Deyr el-Belah’taki zor koşullar altında tedavi gören Ratib, bir gün protez bacak takarak yeniden hayata tutunmayı ve babasına kavuşmayı hayal ediyor.

