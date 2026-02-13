Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir grup Filistinli hasta ve yaralı, Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulans ve otobüslerle yola çıktı.
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
