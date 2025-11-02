Yeni Şafak
Gazze'de Eyyubiler'den kalma tarihi okul: İki yıl eğitimden uzak kalan öğrencilere kapılarını açtı

15:502/11/2025, Pazar
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımda eğitimden uzak kalan Filistinli öğrenciler, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle okullarına geri dönmeye başladı. 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle kısıtlı imkanlarla da olsa okullarda yeniden ders zili çaldı ve Filistinli öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Gazze kentinde tarihi 700 yıl öncesine kadar uzanan ve Eyyubiler döneminden kalma tek okul olma özelliği taşıyan El-Kemaliyye Okulu da Filistinli öğrencilere kapılarını açtı. 1970'lere kadar okul olarak kullanılan ancak sonra bu vasfını kaybeden bina, saldırılarda çoğu okulun yıkılması nedeniyle yeniden faaliyete geçti.

