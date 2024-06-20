Gazze'de tonlarca çöp birikti: Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor

Çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinli aileler, kötü koku, sinek ve kemirgenlerin yayılmasının yanı sıra salgın hastalık tehdidi altında yaşıyor.
İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle kamu hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Deyr Belah'ın deniz kıyısını çevreleyen tonlarca katı atık çevreye tehlike saçıyor.
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8 dakika önce