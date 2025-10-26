Yeni Şafak
Gazze’de UNRWA Okullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı

13:0726/10/2025, Pazar
AA
Yaklaşık iki yıl süren savaş ve yerinden edilmenin ardından, Gazze kentindeki UNRWA okullarında yüz yüze eğitim yeniden başladı. Uzun süre yerinden edilmiş ailelere barınak olarak hizmet veren okullar, yeniden öğrencilerine kavuştu. Filistinli öğrenciler, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan El-Razi Okulu’nda ders başı yaptı.

