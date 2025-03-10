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Gazze'de yakıt krizi nedeniyle kentte ulaşım at ve eşek arabalarıyla sağlanıyor

Gazze'de yakıt krizi nedeniyle kentte ulaşım at ve eşek arabalarıyla sağlanıyor

11:3310/03/2025, Pazartesi
AA
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İsrail'in Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yakıt krizi baş gösterdi. Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Filistinliler, kısa ve uzun mesafeli ulaşımda, günlük alışveriş ve eşyaların taşınmasında bisiklet, at ve eşek arabalarını kullanıyor.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt krizi baş gösterdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Filistinliler, kısa ve uzun mesafeli ulaşımda, günlük alışveriş ve eşyaların taşınmasında bisiklet, at ve eşek arabalarını kullanıyor.

#Gazze
#İsrail
#Yakıt Krizi

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