Gazze’de yerinden edilen aile çadırda iftar hazırlığı yapıyor

09:106/03/2026, Cuma
AA
İsrail saldırılarında evleri yıkılan Subh ailesi, Gazze kentinin merkezindeki Nasr Mahallesi’nde bulunan evlerinin savaş sırasında yıkılmasının ardından kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Aile üyeleri, Ramazan ayında iftar için çadırın içinde kurdukları ocakta hazırladıkları yemekle oruçlarını açmaya hazırlandı.

