Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları nedeniyle bölge halkının şeridin orta kesimlerine göçü sürüyor. Saldırılardan kaçan birçok Filistinli aile, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda cadde ve sahil şeridine kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
#Gazze
#Nuseyrat Mülteci Kampı
#İsrail