Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor

Gazze’de yerinden edilen siviller ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor

16:5629/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları nedeniyle bölge halkının şeridin orta kesimlerine göçü sürüyor. Saldırılardan kaçan birçok Filistinli aile, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda cadde ve sahil şeridine kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

#Gazze
#Nuseyrat Mülteci Kampı
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xiaomi 17 serisi tanıtıldı: Pro ve Pro Max teknik özellikleri ve fiyatı