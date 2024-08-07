Gazze'deki Aziz Hilarion Manastırı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: UNESCO harekete geçti

Filistin Devlet Başkanlığının Gazze Şeridi'ndeki Filistin tarihini ve kültürünü koruma yönündeki çabalarının bir sonucu olarak bu kararın alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım savaşı kapsamında tarihi ve kültürel eserlerin de yok olduğu kaydedildi.