Gazze'deki UNRWA binası yerinden edilen ailelere sığınak oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze kentinde yer alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binası ve çevresi, kuzeyden gelen aileler için barınma alanı oldu. UNRWA çevresinde çadır kurarak yaşamını sürdüren Filistinli aileler, su, gıda ve temel hizmetlere erişimde büyük zorluklar yaşıyor.

1 /8 İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

2 /8 Gazze kentinde yer alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binası ve çevresi, kuzeyden gelen aileler için barınma alanı oldu.

3 /8 UNRWA çevresinde çadır kurarak yaşamını sürdüren Filistinli aileler, su, gıda ve temel hizmetlere erişimde büyük zorluklar yaşıyor.

4 /8 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 62 artarak 50 bin 144'e yükseldi.

5 /8 Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.













6 /8 Son 24 saatte hastanelere 62 ölü ve 296 yaralı getirildiği kaydedildi.



7 /8 İsrail güçlerinin 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 792 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1663 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.













