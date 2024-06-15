Gazzeli kadınlar bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Şerrab ailesi, savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutmak ve bayramlarda Filistin kültür mirasını canlandırmak için İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan evlerinin enkazı üzerinde bayram kurabiyesi hazırlayarak yerinden edilmiş Filistinlilere dağıtarak bayramın ruhunu yaşatmaya çalışıyor.
Terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik katliam ve işgal politikası 8 aydır hız kesmeden devam ediyor.
Binlerce can kaybının yaşandığı Filistin topraklarında halk, hayata tutunmaya çalışıyor.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Şerrab ailesi, savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutmak ve bayramlarda Filistin kültür mirasını canlandırmak için bayram kurabiyesi hazırlığı yaptı.
İsrail saldırıları sebebiyle yıkılan evlerinin enkazı üzerinde hazırlık yapmak durumunda kalan aile, yaptıkları kurabiyeleri yerinden edilmiş Filistinlilere dağıtarak bayramın ruhunu yaşatmaya çalışıyor.
Bu zamana kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.