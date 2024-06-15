|
Dünya

Gazzeli kadınlar bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor

13:08 - 15/06/2024 Cumartesi
AA

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Şerrab ailesi, savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutmak ve bayramlarda Filistin kültür mirasını canlandırmak için İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan evlerinin enkazı üzerinde bayram kurabiyesi hazırlayarak yerinden edilmiş Filistinlilere dağıtarak bayramın ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

1/ 25

Terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik katliam ve işgal politikası 8 aydır hız kesmeden devam ediyor.

2/ 25

Binlerce can kaybının yaşandığı Filistin topraklarında halk, hayata tutunmaya çalışıyor.

3/ 25

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Şerrab ailesi, savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutmak ve bayramlarda Filistin kültür mirasını canlandırmak için bayram kurabiyesi hazırlığı yaptı.

4/ 25

İsrail saldırıları sebebiyle yıkılan evlerinin enkazı üzerinde hazırlık yapmak durumunda kalan aile, yaptıkları kurabiyeleri yerinden edilmiş Filistinlilere dağıtarak bayramın ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

5/ 25

Bu zamana kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

6/ 25
7/ 25
8/ 25
9/ 25
10/ 25
11/ 25
12/ 25
13/ 25
14/ 25
15/ 25
16/ 25
17/ 25
18/ 25
19/ 25
20/ 25
21/ 25
22/ 25
23/ 25
24/ 25
25/ 25
#Gazze
#Kurban Bayramı
#Han Yunus
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta! Geri sayım başladı: MEB sonuç sorgulama ekranı erişime açılıyor