Gazzelilerin çadır kentte yaşam mücadelesi: Devasa alan havadan görüntülendi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı ve 15 aydan fazla süren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 161 bin 600 konut tamamen yıkıldı, 81 bin konut oturulamaz hale geldi ve 194 bin konut ise kısmi hasar aldığı bildirildi.