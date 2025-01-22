Gazzelilerin çadır kentte yaşam mücadelesi: Devasa alan havadan görüntülendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesindeki çadır kent drone ile görüntülendi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı ve 15 aydan fazla süren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 161 bin 600 konut tamamen yıkıldı, 81 bin konut oturulamaz hale geldi ve 194 bin konut ise kısmi hasar aldığı bildirildi.
Evleri yıkılan ve zorla Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine göç ettirilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.