Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi

215 kişi hayatını kaybetmişti





3 bin 763 metre yüksekliği sahip olan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak görülen Fuego Yanardağı'nda son olarak 2018 yılında büyük bir patlama meydana gelmişti. 215 kişinin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı.