Han Yunus’ta Filistinlilerin yakacak arayışı: Zorlu koşullar altında günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar

İşgal altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, soğuk hava koşullarında ısınmak ve yemek pişirmek için tüp gaz bulamadıkları için rastgele oluşan bir çöp döküm alanında plastik ve odun kalıntıları topladı. Bölgedeki yakıt sıkıntısı nedeniyle aileler, zorlu koşullar altında günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

