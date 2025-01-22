Hava kirliliği hayatı felç etti: 103 okulda eğitime ara verildi

Tayland'da hava kirliliği seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 20 kat daha yüksek ölçüldü. Bangkok Metropolitan İdaresi'ne (BMA) bağlı 103 okulda 1 ve 5 gün arasında değişen sürelerde derslere ara verildi.

1 /9 Tayland'da hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere yükselmesi nedeniyle 103 okulda eğitime ara verildi.



2 /9 Bangkok Metropolitan İdaresi'ne (BMA) bağlı 103 okulda 1 ve 5 gün arasında değişen sürelerde derslere ara verildi.





3 /9 BMA Valisi Chadchart Sittipunt, okul müdürlerine bölgelerindeki hava kalitesinin öğrenciler için risk oluşturup oluşturmadığına ilişkin karar verme yetkisi tanıdığını belirtti.





4 /9 Hava kirliliği nedeniyle halka maske takmaları ve açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edildi.





5 /9 Çalışanlara ve işletmelere cuma gününe kadar evden çalışma çağrısı yapılırken, kamyonların yarın gece yarısından itibaren başkent Bangkok'un belirli bölgelerine girmesi yasaklanacak.



6 /9

7 /9

8 /9