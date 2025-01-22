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Hava kirliliği hayatı felç etti: 103 okulda eğitime ara verildi

Hava kirliliği hayatı felç etti: 103 okulda eğitime ara verildi

16:4222/01/2025, Çarşamba
IHA
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Tayland'da hava kirliliği seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 20 kat daha yüksek ölçüldü. Bangkok Metropolitan İdaresi'ne (BMA) bağlı 103 okulda 1 ve 5 gün arasında değişen sürelerde derslere ara verildi.

Tayland'da hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere yükselmesi nedeniyle 103 okulda eğitime ara verildi.


Bangkok Metropolitan İdaresi'ne (BMA) bağlı 103 okulda 1 ve 5 gün arasında değişen sürelerde derslere ara verildi.



BMA Valisi Chadchart Sittipunt, okul müdürlerine bölgelerindeki hava kalitesinin öğrenciler için risk oluşturup oluşturmadığına ilişkin karar verme yetkisi tanıdığını belirtti.



Hava kirliliği nedeniyle halka maske takmaları ve açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edildi.



Çalışanlara ve işletmelere cuma gününe kadar evden çalışma çağrısı yapılırken, kamyonların yarın gece yarısından itibaren başkent Bangkok'un belirli bölgelerine girmesi yasaklanacak.


#DSÖ
#hava kirliliği
#Tayland

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