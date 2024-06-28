|
Dünya

Havalimanının çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var

10:14 - 28/06/2024 Cuma
DHA

Hindistan'ın başkentindeki havalimanının çatısı şiddetli yağış sebebiyle çöktü. Yerel basın, hafta boyunca devam eden yağışlar sebebiyle çatının çöktüğünü ifade ederek olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

1/ 6

Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Delhi Havalimanı'nda Terminal-1 (T1) kısmının çatısının bu sabah şiddetli yağmur nedeniyle çöktüğünü duyurdu.


2/ 6

Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza sonucunda bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.


3/ 6

Acil durum ekipleri olayda yaralananlarının tedavisinin yapıldığını kaydetti. Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca iç hat uçuş operasyonlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'den tüm kalkışların geçici olarak askıya durdurulduğunu ifade etti.

4/ 6

İndigo ve Spicejet Havayolları uçuşlarını iptal ettiğini belirtti.


5/ 6

Delhi Havalimanı'ndan yapılan son açıklamada "Terminal 3 ve Terminal 2'den gelen ve giden tüm uçuşlar tamamen gerçekleşmektedir.


6/ 6

Terminal 1 Geliş Noktasındaki uçuşlar da gerçekleştirilmektedir. Ancak Terminal 1'den giden uçuşlar bugün saat 14.00'e (yerel saat) kadar iptal edildi" denildi.

#Havalimanı
#Hindistan
#çatı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları (2024)