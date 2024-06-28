Havalimanının çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın başkentindeki havalimanının çatısı şiddetli yağış sebebiyle çöktü. Yerel basın, hafta boyunca devam eden yağışlar sebebiyle çatının çöktüğünü ifade ederek olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

1 / 6 Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Delhi Havalimanı'nda Terminal-1 (T1) kısmının çatısının bu sabah şiddetli yağmur nedeniyle çöktüğünü duyurdu.



2 / 6 Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza sonucunda bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.



3 / 6 Acil durum ekipleri olayda yaralananlarının tedavisinin yapıldığını kaydetti. Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca iç hat uçuş operasyonlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'den tüm kalkışların geçici olarak askıya durdurulduğunu ifade etti.

4 / 6 İndigo ve Spicejet Havayolları uçuşlarını iptal ettiğini belirtti.



5 / 6 Delhi Havalimanı'ndan yapılan son açıklamada "Terminal 3 ve Terminal 2'den gelen ve giden tüm uçuşlar tamamen gerçekleşmektedir.

