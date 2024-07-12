Hazar Denizi kıyısında dev tatbikat: 5 ülkeden 4 bine yakın asker katıldı

Kamaletdinov, tatbikatın, askeri komuta ve kontrol organlarının tutarlılık düzeyini artıracağını, yasa dışı silahlı grupları ortadan kaldırmak için muharebe eğitimi görevlerini yerine getirirken silahlı mücadele yürütme yöntemlerinin test edilmesine olanak sağlayacağına işaret ederek, "Orta Asya'nın 4 ülkesi ile Azerbaycan'ın askeri birliklerinin katılımıyla böyle bir tatbikat ilk kez yapılıyor. Bu, devletlerimizin güvenlik ve istikrarın sağlanması dahil olmak üzere iyi komşuluk ilişkilerini daha da genişletme ve güçlendirme arzusunun kanıtıdır." ifadesini kullandı.



