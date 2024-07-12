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Dünya

Hazar Denizi kıyısında dev tatbikat: 5 ülkeden 4 bine yakın asker katıldı

14:04 - 12/07/2024 Cuma
AA

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan askeri birliklerinin katılımıyla yapılan "Birleştik-2024" ortak tatbikatı için resmi açılış töreni düzenlendi. Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da gerçekleştirilen törende, tatbikata katılan 5 ülkenin askeri birlikleri, heyet başkanları ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri komutanları ile personeli yer aldı.

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Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan askeri birliklerinin katılımıyla yapılan "Birleştik-2024" ortak tatbikatı için resmi açılış töreni düzenlendi.


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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da gerçekleştirilen törende, tatbikata katılan 5 ülkenin askeri birlikleri, heyet başkanları ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri komutanları ile personeli yer aldı.


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Törende, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın milli marşları çalındı, tatbikata katılan askeri birlikler bayraklarıyla geçit yaptı. Kazakistan ve Azerbaycan savaş gemilerinin mürettebatı da limanda kendilerini izleyen kent sakinlerini selamladı.


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Kazakistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sultan Kamaletdinov, törendeki konuşmasında, tatbikata katılan ülkelerin birbirlerine güven duyan, yakın ve dostane ilişkileri olduğunu belirtti.


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Kamaletdinov, tatbikatın, askeri komuta ve kontrol organlarının tutarlılık düzeyini artıracağını, yasa dışı silahlı grupları ortadan kaldırmak için muharebe eğitimi görevlerini yerine getirirken silahlı mücadele yürütme yöntemlerinin test edilmesine olanak sağlayacağına işaret ederek, "Orta Asya'nın 4 ülkesi ile Azerbaycan'ın askeri birliklerinin katılımıyla böyle bir tatbikat ilk kez yapılıyor. Bu, devletlerimizin güvenlik ve istikrarın sağlanması dahil olmak üzere iyi komşuluk ilişkilerini daha da genişletme ve güçlendirme arzusunun kanıtıdır." ifadesini kullandı.


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Tatbikata 5 ülkeden 4 bine yakın asker katılıyor.

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#Kırgızistan
#Tacikistan
#Azerbaycan
#Kazakistan
#Özbekistan
#BirleştikTatbikatı
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