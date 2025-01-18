Geçtiğimiz yılın mayıs ayında, içinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, 'sabotaja kurban gittiği' iddia edilmişti. İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abullahiyan ile beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yaklaşık 7 ay sonra yeni bir açıklama yaptı.

1 /9 Geçtiğimiz yılın mayıs ayında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekiler, kendilerini taşıyan helikopterin kırıma uğraması sonucu yaşamlarını yitirmişti.

2 /9 İran son dönemin en önemli siyasi gelişmelerinden biriyle karşı karşıya kalırken, sabotaj ve suikast iddiaları da gündemi bir hayli meşgul etmişti.

3 /9 İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin hayatını kaybettiği olayın sabotaj veya suikast olduğuna dair iddialar üzerine yaklaşık 7 ay sonra yeni bir yazılı açıklama yayımladı.

4 /9 Reisi'nin ölümünde sabotaj var mı?

Açıklamada, daha önce yayımlanan rapor teyit edilerek, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğu ifade edildi.

5 /9 Söz konusu iddiaların belli bir amaç doğrultusunda veya bilgisizlikten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, yüzlerce saatlik uzman incelemelerinin sonucunda kazanın nedeninin "bölgenin coğrafi şartları ve kötü hava koşulları" olduğu kaydedildi.

6 /9 Konuyla ilgili medya ve siyasetçilerin "kamuoyunu yanlış yönlendirecek" yorumlardan kaçınması istendi.

7 /9 Yerini Türkiye bulmuştu

Reisi ve beraberindeki heyet, Doğu Azerbaycan eyaletinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte baraj açılışı törenine katılmıştı. Törenin ardından bölgeden ayrılan Reisi'nin helikopteriyle 19 Mayıs 2024, saat 13.30 civarı bağlantı kesilmişti. 15 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrası düşen helikopterin enkazına ulaşılmıştı. Enkazın tespitini, saat 2 sularında Türk insansız hava aracı Akıncı gerçekleştirmişti.

8 /9 Reisi, İran siyasetinin, sertlik yanlısı olarak bilinen muhafazakar kesimini temsil ediyordu. Dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu.