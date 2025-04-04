Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar kentinde her yıl düzenlenen geleneksel peynir pazarı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. 14. yüzyıldan bu yana sürdürülen etkinlikte, görevli peynir taşıyıcıları büyük tekerlek peynirleri geleneksel tahta kızaklarla taşıdı. Waagplein Meydanı'nda kurulan pazarda, farklı peynir çeşitleri sergilenip satışa sunulurken, ziyaretçiler Hollanda'nın köklü peynir kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

1 /15 Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar kentinde her yıl düzenlenen geleneksel peynir pazarı, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

2 /15 14. yüzyıldan bu yana sürdürülen etkinlikte, görevli peynir taşıyıcıları büyük tekerlek peynirleri geleneksel tahta kızaklarla taşıdı.

3 /15 Waagplein Meydanı'nda kurulan pazarda, farklı peynir çeşitleri sergilenip satışa sunulurken, ziyaretçiler Hollanda'nın köklü peynir kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

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