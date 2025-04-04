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Hollanda'nın Alkmaar kentinde geleneksel peynir pazarı ziyaretçileri ağırladı

Hollanda'nın Alkmaar kentinde geleneksel peynir pazarı ziyaretçileri ağırladı

19:234/04/2025, Cuma
AA
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Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar kentinde her yıl düzenlenen geleneksel peynir pazarı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. 14. yüzyıldan bu yana sürdürülen etkinlikte, görevli peynir taşıyıcıları büyük tekerlek peynirleri geleneksel tahta kızaklarla taşıdı. Waagplein Meydanı'nda kurulan pazarda, farklı peynir çeşitleri sergilenip satışa sunulurken, ziyaretçiler Hollanda'nın köklü peynir kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar kentinde her yıl düzenlenen geleneksel peynir pazarı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. 

14. yüzyıldan bu yana sürdürülen etkinlikte, görevli peynir taşıyıcıları büyük tekerlek peynirleri geleneksel tahta kızaklarla taşıdı. 

Waagplein Meydanı'nda kurulan pazarda, farklı peynir çeşitleri sergilenip satışa sunulurken, ziyaretçiler Hollanda'nın köklü peynir kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

#Hollanda
#Alkmaar
#Peynir

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