İki yıldır bomba sesleri arasında büyüyen Gazzeli çocukların durumu yürek yakıyor

15:508/10/2025, Çarşamba
AA
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce aile "sicilden silinirken", binlercesinin sadece 1 ya da 2 ferdi hayatta kaldı. Bu durum, özellikle savunmasız çocukları derinden sarsıyor. İki yıl devam eden bombardıman sonucu psikolojileri altüst olan çocuklar, küçük yaşlarına rağmen ailelerine destek olmak için sorumluluk almak zorunda kaldı. Han Yunus'taki bir barınma merkezinde yaşayan çocuklardan bazıları seyyar satıcılık yaparken bazıları ise temel ihtiyaçlarını karşılamak ailelerine destek oluyor.

