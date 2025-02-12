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İmkansızlıklar içinde eve dönüş: Gazzelilerin yolculuğu sürüyor

İmkansızlıklar içinde eve dönüş: Gazzelilerin yolculuğu sürüyor

16:4812/02/2025, Çarşamba
AA
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Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, güneyden kuzeydeki topraklarına dönmeye devam ediyor.

Gazzeliler zorlu kış şartlarına rağmen, er-Raşid Caddesi üzerinden ilerledi.

#Gazze
#Hamas
#İsrail
#Ateşkes

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