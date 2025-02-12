İmkansızlıklar içinde eve dönüş: Gazzelilerin yolculuğu sürüyor

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor.
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İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, güneyden kuzeydeki topraklarına dönmeye devam ediyor.
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Gazzeliler zorlu kış şartlarına rağmen, er-Raşid Caddesi üzerinden ilerledi.
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