İngiltere’de kriz giderek büyüyor evsiz sayısı rekor seviyeye ulaştı: Her gün 4 kişi ölüyor

Pınar Albayrak
08:469/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
İngiltere'de evsiz sayısı rekor düzeye ulaştı. Yaklaşık 400 bin evsizin bulunduğu ülkede her gün 4 evsiz yaşamını yitiriyor. 2024'te ise 1611 evsiz yaşamını yitirdi.

 İngiltere'de geçen yıl rekor sayıda evsiz hayatını kaybetti. Evsizlik Müzesi (Museum of Homelessness) adlı kuruluş tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkede evsiz ölümleri yüzde 9 arttı.

2023'te 1313 evsiz yaşamını yitirirken bunlardan 4'ü çocuktu.


2024'te ise 1611 evsiz yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 11 çocuğun da bulunduğu ve çocukların 4'ünün henüz bir yaşını doldurmamış bebek olduğu kaydedildi.


Kuruluşun sunduğu verilere göre, günde 4 evsiz yaşamını yitiryor. Resmi istatistik eksikliği nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.


Araştırmaya göre, ölümlerin yarısından fazlasının intihar ve uyuşturucu kaynaklı umutsuzluk ölümleri olarak sınıflandırılıyor.


Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 400 bin evsiz olduğu belirtiliyor. Geçici bir yerde konaklayanların sayısı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.


Evsizlerin kaldığı hane sayısının mart sonu itibarıyla 131 bin 140'a ulaştığı belirtildi.



