İnsanı yardım kamyonları Gazze'ye girdi

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından çok sayıda insanı yardım kamyonu Deyr Belah'a doğru yola çıktı.
Hamas ve soykırımcı İsrail arasında ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasında mutabakata varıldı.
Ateşkesle beraber insani yardım taşıyan kamyonlar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.
İnsani yardımlar, Gazzelilere dağıtılmak üzere Deyr Belah kentine ulaştı.
Kassam Tugayları, insani yardımların Deyr Balah'a güvenle ulaştırılması için bir grup mücahidi görevlendirdi.