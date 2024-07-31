Iraklı gençten duygulandıran davranış: Annesini her gün sırtında gezdirerek vefasını gösteriyor

Annesini mutlu edebilmek için köyün dar ve engebeli sokaklarında sırtında taşıyor

AA muhabirine konuşan Temen, 5 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yürüyemeyen ve konuşamayan annesini doktora götürmek için yaşadıkları köyün dar ve engebeli sokaklarından ana yola kadar sırtında taşıdığını anlattı.





Annesinin doğa ve bahçelerde gezmeyi çok sevdiğini ancak yürüyemediği için bunu yapamadığına işaret eden Temen, annesini mutlu edebilmek için onu her gün sırtında dolaştırdığını söyledi.





Temen, annesinin konuşamadığı için göz işaretleriyle derdini anlatmaya çalıştığını, kendisi ve kardeşlerinin de annelerinin hangi hareketiyle ne demek istediğini anladığını dile getirdi.



















