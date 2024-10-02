İran'ın işgalci İsrail'e 500 füzeli saldırısının ardından Tel Aviv'de panik anları

İran Devrim Muhafızları, işgalci İsrail'e füze saldırısı başlattı. Tel Aviv'e düşen hipersonik füzeler olduğu görüldü, şehirde sirenler çaldı. Şehirde yaşanan panik anları görüntülere yansıdı.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.
Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
Kentte yaşanan panik anları görüntülere yansıdı.