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Dünya

İrlanda'da İsrail protestosu: Ticareti durdurun

22:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:53 - 15/06/2024 Cumartesi
AA

İrlanda'nın başkenti Dublin'de toplanan onlarca kişi, İsrail ile ticari bağlarını sonlandırmasını istedi. İrlanda İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı'na yürüyen göstericiler, "İsrail ürünlerine boykot" ve "İsrail büyükelçisini kovun" yazılı dövizler taşıdı.

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İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince ülkenin İsrail ile ticari bağlarını sonlandırması amacıyla Dublin'de organize edilen gösteriye onlarca kişi katıldı.



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Bernardo Meydanı'nda buluşan göstericiler taşıdıkları renkli dövizleri bir araya getirerek Filistin bayrağı oluşturdu.



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Buradan, İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığına yürüyen göstericiler, "İsrail ürünlerine boykot" ve "İsrail büyükelçisini kovun" yazılı dövizler taşıdı.



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"Tüm ülkelerin soykırım riskini önlemek için gerekli adımları atma yükümlülüğü var"


Gösteriye katılan Senatör Alice Mary Higgins yaptığı açıklamada, gösterinin Gazze'deki soykırıma karşı alınması gereken gerçek eylemlere dair bir mesaj içerdiğini belirtti.

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Higgins, dünyanın dört bir yanından insanların Gazze'deki soykırımı gördüğünü, İrlanda halkının da bu durum karşısında gerçekten üzgün olduğunu ve Gazze halkının temel yaşam ihtiyaçlarının ellerinden alındığını ifade etti.



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Bakanlık önünde toplanmalarının büyük önem taşıdığını dile gtiren Higgins, "İsrail'e giden silah akışına baktığımızda, burada Uluslararası Adalet Divanı'nın da gerçekten çok açık olduğunu görüyoruz. Tüm ülkelerin, uluslararası hukukun ihlalini ve soykırım riskini önlemek için gerekli tüm adımları atma yükümlülüğü var." şeklinde konuştu.



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Higgins, İsrail ile askeri malzeme ticaretinin durdurulması gerektiğini, bu malzemelerin Gazze'deki çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.



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#İrlanda
#İsrail
#Protesto
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