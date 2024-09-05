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Dünya

İşgalci İsrail'in saldırıları devam ediyor: Defalarca yaralanan Filistinli çocuk yaşam mücadelesi veriyor

11:30 - 5/09/2024 Perşembe
AA

Katil sürüsü İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyine düzenlediği saldırıda babasını kaybeden ve saldırı sırasında bulunduğu aracın hedef alınması sonucu ayağını kaybeden Vasim Mohammad adlı Filistinli çocuk, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada Siyonist İsrail'in bir kez daha saldırısına maruz kalarak göğsünden yaralandı. Vasim, haftalar süren tedavinin ardından kız kardeşiyle birlikte Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine geldi. Filistinli çocuk, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

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#Han Yunus
#İsrail
#Filistin
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