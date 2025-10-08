Yeni Şafak
İşgalci İsrailli fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli fanatik Yahudiler, "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) kutlamaları çerçevesinde işgal altındaki doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli bir grup Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giriş yaptı.

İsrail polisinin himayesinde giriş yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tur attı.

Dini "Sukot Bayramı"nın ikinci gününe denk gelen baskında fanatik Yahudiler Aksa'nın avlusunda Talmudik çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi.

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudiler tarafından geçen ay Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenlendiği belirtildi.










