İsrail ablukası altında Filistinli kadınlar bayram hazırlıklarını sürdürüyor

18:2724/05/2026, Pazar
AA
İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Gazze şehrinde çadır kampa sığınan Filistinli kadınlar, Gazze’ye özgü geleneksel bayram ikramlarından hurmalı kurabiyeler hazırladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına rağmen, Filistinli kadınlar bayram coşkusunu hissettirmek için bir araya geldi



Gazze'deki çadır kampta hazırlanan geleneksel bayram kurabiyesi, Filistin'in tüm bölgelerinde bayram hazırlıklarının ve özel törenlerin vazgeçilmez bir parçası olarak biliniyor.










