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İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

10:0625/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
AA
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

#El-Emari Mülteci Kampı'
#İsrail
#Batı Şeria

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