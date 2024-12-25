İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
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#El-Emari Mülteci Kampı'
#İsrail
#Batı Şeria
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
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